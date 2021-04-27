Оборудование салона красоты

всем необходимым – серьезная задача, требующая много времени и средств. После того, как бизнес-план составлен, выбрана концепция и определен бюджет, начинается подбор оснащения.
Очень важно найти надежного поставщика, который подберет мебель и аппаратуру для вашего будущего салона красоты в соответствии с поставленной задачей.
Компания «Ультра Тан» поставляет оборудование для салонов красоты с 1994 года. Мы – одна из старейших компаний с опытом работы более 20-ти лет.
Купить оборудование для салона красоты вы можете посетив наш офис, или оформив заказ по телефону + 7 (495) 849-28-77
Адрес нашего офиса вы можете найти в разделе "Контакты".