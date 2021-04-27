Ультра Тан - комплексное оснащение салонов красоты. Позвоните нам.  + 7 (495) 849-28-77
Ультра Тан - комплексное оснащение салонов красоты. Для вотсап сообщений.  + 7 (926) 933-14-69

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Оборудование салона красоты

всем необходимым – серьезная задача, требующая много времени и средств. После того, как бизнес-план составлен, выбрана концепция и определен бюджет, начинается подбор оснащения.

Очень важно найти надежного поставщика, который подберет мебель и аппаратуру для вашего будущего салона красоты в соответствии с поставленной задачей.

Компания «Ультра Тан» поставляет оборудование для салонов красоты с 1994 года. Мы – одна из старейших компаний с опытом работы более 20-ти лет.

Купить оборудование для салона красоты вы можете посетив наш офис, или оформив заказ по телефону + 7 (495) 849-28-77

Адрес нашего офиса вы можете найти в разделе "Контакты".

Примеры оснащения салонов красоты

Оборудование салона красоты, пример 1 

 

Оснащение салона красоты, пример 2

 

Оборудование салона, пример 3 

© 1994-2021 
Ультра Тан
Оборудование для салонов красоты.

 

Россия, г. Москва
ул. Боровая, д. 7, стр.7
Ультра Тан - комплексное оснащение салонов красоты. Позвоните нам. + 7 (495) 849 28 77
Ультра Тан - комплексное оснащение салонов красоты. Для вотсап сообщений. + 7 (926) 933 14 69
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